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Протесты в Белоруссии продолжаются: чего хотят люди

На улицах Минка. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наконец начал комментировать протесты, которые начались по всей стране после его победы на выборах президента. Однако ситуацию на улицах это не изменило – протесты продолжились и вечером 15 августа.
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Сетевые шутники уже успели отметить, что протесты в Белоруссии было бы правильнее называть "массовыми порядками", а не массовыми беспорядками. Что касается поведения простых белорусов, то этот принцип подтвердился и вечером 15 августа.

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Тем временем сотрудники полиции, судя по всему, начали отказываться от тактики террора, когда задерживались случайные люди на улице, после чего их отвозили пытать в СИЗО. Как отмечают эксперты, кажется силовики поняли, что в случае возникновения проблем у нынешнего руководства страны снимать с них ответственность за чрезмерную жестокость никто не собирается.

Впрочем, вряд ли отказ от тактики массовых задержаний случайных людей сильно поможет репутации белорусских правоохранительных органов. Уже сейчас примеров неоправданной жестокости, пыток и издевательств достаточно, чтобы усомниться в понимании МВД Белоруссии своей миссии.

Возможно в связи с этим напряжение между милиционерами и протестующими по-прежнему сохраняется. Протестующие продолжают сообщать о передвижении по городу тяжелой техники, блокировании людей и о применении других методов воздействия на толпу.

Однако даже это не заставляет людей расходиться. Судя по всему, они твердо намерены добиться своих целей. Их у недовольных белорусских граждан не много. Самое главное их требование – справедливый подсчет голосов. В крайнем случае, если восстановить истинную картину голосования уже не представляется возможным, некоторые рассматривают вариант повторного голосования.

Никаких разговоров ни о сближении с Россией, ни о выборе "европейского пути" протестующие не ведут. Впрочем, отдельные вышедшие на улицы граждане все же сопровождают свой протест требованием прекратить "русскую оккупацию". Тем не менее, поводов говорить об этом как о тенденции пока нет.

Автор: 15 августа 2020, 22:56
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