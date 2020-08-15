Лукашенко оценил массовые беспорядки в Белоруссии: Не катастрофа

На протяжении первых дней протеста и жестоких попыток разгона демонстраций Александр Лукашенко не просто хранил молчание – никто не мог даже точно сказать где он находится. Однако в конце концов он все же прервал молчание и оценил обстановку в стране.
"Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация", – заметил президент Белоруссии. Тем не менее, добавил он, хватает и проблем, и требующих вопросов решений. "Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит", – объяснил Александр Лукашенко.
А происходит с точки зрения Лукашенко следующее – против Белоруссии идет направленная извне агрессия. "Уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины", – пожаловался он на провокаторов.
Впрочем, не стал он отрицать, что есть среди протестующих и граждане Белоруссии. В первых рядах на демонстрациях идут люди в основном с криминальным прошлым, уверен Александр Лукашенко. И только после иностранных провокаторов и бывших бандитов на улицу выходят простые белорусы, дети, которых используют как пушечное мясо.
Напомним, ранее граждане Белоруссии, которых сперва задержали, а затем выпустили из СИЗО, рассказывали о пытках со стороны милиции. В Сети опубликованы и множество фотографий до синевы избитых людей из больницы.
Кроме того, была опубликована запись с камер наружного наблюдения момента убийства протестующего. На записи видно, как силовики стреляют в сторону одиноко и спокойно стоящего мужчины, после чего тот плашмя падает. Ранее белорусские власти рассказывали, что погибший хотел бросить в правоохранителей самодельное взрывное устройство, но подорвался на нем сам.
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