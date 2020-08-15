Выборы президента Белоруссии Крым Коронавирус в России Санкции

Топ новостей

Юморист Юрий Гальцев изменился до неузнаваемости ради молодой любовницы
Молодые ублюдки плеснули помоями в лицо 61-летней Гузеевой
Вскрылись грязные подробности съемок легендарного фильма "Три плюс два": пьянство и разврат
"Нам с ним не по пути": Утяшева откровенно о браке с Волей
партнеры
Суббота
15 августа
Лента новостей
10:24
Лукашенко оценил массовые беспорядки в Белоруссии: Не катастрофа
08:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 августа 2020 года
06:02
"Это и правда любовь": известная певица высказалась о дорогом подарке Бузовой избраннику
04:15
Зарабатывающая миллионы долларов Зиверт: Я деньги не считаю
02:06
"Не идет ей на пользу": Бузову раскритиковали за шутки с алкоголем
23:55
"Выглядит шикарно!": стилист ахнула от изменившегося до неузнаваемости Гальцева
21:55
"Вина лежит на ее муже": Глызин сделал заявление о смерти Легкоступовой
21:33
К забастовкам в Белоруссии присоединились учителя и железнодорожники
21:29
Коллеги нанесли Тимати обидный удар
20:55
Врачи предупредили о вызывающих головные боли продуктах
20:54
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
20:46
В России может появиться новый вид транспорта
20:27
Подруга предложила "разорвать на куски" мужа умершей Легкоступовой
20:17
Более сотни: Минздрав Белоруссии рассказал о пострадавших во время протестов
19:53
Володин не вошел в первую десятку депутатов Госдумы по уровню доходов
18:45
Стало известно, сколько заработал Путин за минувший год
18:29
Срочно: умерла Валентина Легкоступова
18:10
Оборвали телефон: "слившую" личные данные жену Петросяна замучили звонками
18:03
Кудрявцеву распекли за роскошный отдых
17:32
"Чудище, обезьяна!": Наргиз Закирова взорвалась после ужасных оскорблений
17:19
Солист группы "Каста" о Лукашенко: Потерял фактическое и моральное право руководить Белоруссией
16:56
Борис Корчевников приударил за дочкой известной певицы
16:51
Стали известны последние слова Светланы Бондарчук
16:46
Врач назвал наиболее защищенную от коронавируса категорию людей
16:37
Григорий Лепс высказался о блате у своих детей и помощи громкой фамилии
16:29
Сексолог назвал простой способ повысить половое влечение
16:26
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года
16:22
Обнародована причина смерти звезды сериала "Тест на беременность" Сергея Куницкого
16:18
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии: Мы готовы к диалогу
16:11
"Пресняковых должно быть много": Подольская перестала скрывать беременность
16:01
Забыл все события последних двух лет: сын о неутешительном состоянии Бари Алибасова
15:58
В России хотят создать новую купюру
15:50
Во внешности Меган Маркл заметили странные изменения
15:50
Назван наиболее подорожавший в России продукт
15:38
Лукашенко отреагировал на сообщение об отъезде из Белоруссии
15:30
Мужчина убил и расчленил свою супругу на юге Москвы
15:21
На Алтае нашли новый очаг чумы
15:15
Ветлицкая довела дочь Лазаревой до слез
15:11
Жигунов высказался о съемках продолжения сериала "Моя прекрасная няня"
14:50
Мария Погребняк живет в страхе из-за нападения маньяка
14:19
Источник: Инсульт Ефремова оказался выдумкой
14:17
Иосиф Пригожин выдвинут на пост нового министра культуры России
14:13
Бойко высказался о романе с Порошиной: Больше всего рады продюсеры
14:05
Дочь Александра Малинина готовится родить ребенка
14:03
Изувеченная Легкоступова повторила горький опыт Пресняковой
13:59
Елена Яковлева сменила прическу и помолодела на 15 лет
13:46
В детском саду Татарстана ребенок сломал позвоночник
13:28
Бузова потеряла на ресторанном бизнесе 19 миллионов рублей
13:15
Адвокат добивается поблажек для Ефремова на фоне вестей о госпитализации
13:14
Володин поручил продолжить проверку иностранного гражданства у депутатов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии
Срочно: умерла Валентина Легкоступова
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
Киркоров высказался о разводе Галкина и Пугачевой: Я могу лишь наблюдать
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии: Мы готовы к диалогу
"Чудище, обезьяна!": Наргиз Закирова взорвалась после ужасных оскорблений
Политика
Лукашенко оценил массовые беспорядки в Белоруссии: Не катастрофа

Лукашенко оценил массовые беспорядки в Белоруссии: Не катастрофа

Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Выборы президента Белоруссии обернулись победой действующего главы государства Александра Лукашенко и массовыми протестами против него. На протяжении нескольких дней люди выходили на улицу, чтобы выразить свое несогласие, а правоохранители их избивали.
прочитано 356 раз

На протяжении первых дней протеста и жестоких попыток разгона демонстраций Александр Лукашенко не просто хранил молчание – никто не мог даже точно сказать где он находится. Однако в конце концов он все же прервал молчание и оценил обстановку в стране.

ПО ТЕМЕ

"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе

Более сотни: Минздрав Белоруссии рассказал о пострадавших во время протестов

Президентские выборы в Белоруссии

Сюжеты Президентские выборы в Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация", – заметил президент Белоруссии. Тем не менее, добавил он, хватает и проблем, и требующих вопросов решений. "Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит", – объяснил Александр Лукашенко.

А происходит с точки зрения Лукашенко следующее – против Белоруссии идет направленная извне агрессия. "Уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины", – пожаловался он на провокаторов.

Впрочем, не стал он отрицать, что есть среди протестующих и граждане Белоруссии. В первых рядах на демонстрациях идут люди в основном с криминальным прошлым, уверен Александр Лукашенко. И только после иностранных провокаторов и бывших бандитов на улицу выходят простые белорусы, дети, которых используют как пушечное мясо.

Напомним, ранее граждане Белоруссии, которых сперва задержали, а затем выпустили из СИЗО, рассказывали о пытках со стороны милиции. В Сети опубликованы и множество фотографий до синевы избитых людей из больницы.

Кроме того, была опубликована запись с камер наружного наблюдения момента убийства протестующего. На записи видно, как силовики стреляют в сторону одиноко и спокойно стоящего мужчины, после чего тот плашмя падает. Ранее белорусские власти рассказывали, что погибший хотел бросить в правоохранителей самодельное взрывное устройство, но подорвался на нем сам.

Автор: 15 августа 2020, 10:24 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко впервые высказался о забастовках на предприятиях Белоруссии
Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии
Поддержавший демонстрантов милиционер сбежал из Белоруссии: Хотели меня отловить и избить
Глава МВД Белоруссии считает протесты порождением ненависти к силовикам

Шоу-бизнес

Срочно: умерла Валентина Легкоступова
Оборвали телефон: "слившую" личные данные жену Петросяна замучили звонками
Кудрявцеву распекли за роскошный отдых
"Чудище, обезьяна!": Наргиз Закирова взорвалась после ужасных оскорблений

Проишествия

"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии
Разорванные тела, слезоточивый газ, гранаты: как прошла ночь после выборов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Коллеги нанесли Тимати обидный удар

Друг не позвал музыканта на крестины дочери
Шоу-бизнес

Григорий Лепс высказался о блате у своих детей и помощи громкой фамилии

Певец рассказал об особом отношении
Шоу-бизнес

Борис Корчевников приударил за дочкой известной певицы

Телеведущий не сдержал эмоций
Сериалы

Обнародована причина смерти звезды сериала "Тест на беременность" Сергея Куницкого

Незадолго до кончины знаменитость пожаловалась на боль в груди

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года
Гороскоп на неделю, с 17 по 23 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+