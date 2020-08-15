Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске

Трагедия произошла в столице Белоруссии 10 августа. Из снимка, размещенного РИА Новости, нельзя сделать выводы о причинах смерти мужчины. По официальным данным МВД Белоруссии, Тарайковский погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
Судя по кадру, из раны в груди у мужчины лилась кровь, что сходится с версией протестующих о том, что его просто застрелили. Похороны проходят 15 августа в Минске. К ритуальному залу на улице Ольшевского пришли сотни человек.
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