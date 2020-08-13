В МИД России увидели иностранное вмешательство в ситуации в Белоруссии

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дестабилизировать обстановку в Белоруссии пытаются внешние силы. Также она высказалась о "русском следе" в ситуации в республике.

Жители Белоруссии четыре дня пытаются достучаться до действующей власти. Они хотят, чтобы результаты президентских выборах были пересмотрены. По мнению многих жителей республики, Александр Лукашенко должен покинуть пост. Но против протестующих лишь применяется насилие со стороны силовиков.

По мнению Марии Захаровой, беспрецедентное давление на белорусские власти оказывают зарубежные партнеры. Якобы своим вмешательством они раскалывают общество.

Представитель МИД также считает, что искать след России в этой ситуации не следует, поскольку для этого нет оснований. Также не нужно пытаться раскалывать отношения Москвы и Минска. РФ и Белоруссия по-прежнему остаются надежными союзниками и друзьями, добавила Захарова.

Кстати, она также напомнила о задержании 33 россиян, которых подозревают в подготовке теракта. Представитель МИД надеется, что скоро эта ситуация будет урегулирована.

Напомним, протестующие вышли на улицы Минска и других городов Белоруссии сразу после окончания выборов президента. Люди не верят, что за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а за Светлану Тихановскую – всего 10%.