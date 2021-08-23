Мария Владимировна Захарова дипломат

Мария Захарова родилась 24 декабря 1975 года. Детство провела в Пекине, где работали ее родители-дипломаты. В 1998 году окончила факультет международной журналистики МГИМО, практику проходила в посольстве России в Китае. В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае".

С 1998 года работает в различных подразделениях МИД России. В 2015 году Захарова назначена директором Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства. Она стала первой женщиной в истории МИДа, занявшей этот пост.

С приходом Марии Захаровой на пост официального представителя ведомства МИД "заговорил на другом языке" - привычный официоз теперь соседствует с неформальными заявлениями в социальных сетях. А возглавляемый Захаровой департамент является одним из главных ньюсмейкеров в России и за рубежом.

Мария Захарова пишет стихи, знает английский и китайский языки. Вышла замуж в 2005 году в Нью-Йорке. Супруг - Андрей, дочь - Марьяна.