Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Мария Владимировна Захарова

дипломат
Мария Владимировна Захарова
  • Дата рождения: 24 декабря 1975
  • Место рождения: Москва, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Козерог
  • Жена/Муж: Андрей Макаров
  • Дети: Марианна (Марьяна)

Мария Захарова родилась 24 декабря 1975 года. Детство провела в Пекине, где работали ее родители-дипломаты. В 1998 году окончила факультет международной журналистики МГИМО, практику проходила в посольстве России в Китае. В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае".

С 1998 года работает в различных подразделениях МИД России. В 2015 году Захарова назначена директором Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства. Она стала первой женщиной в истории МИДа, занявшей этот пост.

С приходом Марии Захаровой на пост официального представителя ведомства МИД "заговорил на другом языке" - привычный официоз теперь соседствует с неформальными заявлениями в социальных сетях. А возглавляемый Захаровой департамент является одним из главных ньюсмейкеров в России и за рубежом.

Мария Захарова пишет стихи, знает английский и китайский языки. Вышла замуж в 2005 году в Нью-Йорке. Супруг - Андрей, дочь - Марьяна.

Актрису Захарову заподозрили в новой беременности

Актрису Захарову заподозрили в новой беременности
Елена Захарова решила провести отпуск в Дубае в компании своей шестилетней дочери. Актриса выбрала престижный отель на берегу моря для своего отдыха. В один из дней отпуска звезда сериала "Кадетство" опубликовала фотографию, на которой позировала в открытом купальнике.

Россия готова договариваться с США при условиях встречного движения – Захарова

Россия готова договариваться с США при условиях встречного движения – Захарова
Мария Захарова сделала официальное заявление. Официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия не уклоняется от диалога с США и готова идти на договоренности, но только при условии встречного движения и полного равноправия сторон.

"Им надо меньше дышать": Захарова мощно осадила противников Путина

"Им надо меньше дышать": Захарова мощно осадила противников Путина
Российский дипломат Мария Захарова высказалась в ответ на грубые замечания немецкого политика. Глава Минсельхоза ФРГ жестко высказался о возможности немцев повлиять на Владимира Путина.

В МИД России назвали неприемлемым употребление среднего рода для человека

В МИД России назвали неприемлемым употребление среднего рода для человека
Мария Захарова доступным языком объяснила Западу российские ценности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично ответила на вопрос западных коллег о ценностях России, за которые русский народ так яро борется.

Политолог Ищенко: Силовой сценарий на Донбассе нельзя считать маловероятным

Политолог Ищенко: Силовой сценарий на Донбассе нельзя считать маловероятным
Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о желании Украины решить конфликт на Донбассе силой. Дипломат ранее высказалась о нарастающей напряженности на украинском направлении.

Захарова рассказала о неприятии НАТО "Северного потока – 2"

Захарова рассказала о неприятии НАТО "Северного потока – 2"
В МИДе считают, что действия НАТО в Черноморском регионе так или иначе связаны с энергетическим проектом. Подобное мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарову впечатлил "масштаб наглости и вранья" американцев

Захарову впечатлил "масштаб наглости и вранья" американцев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данные американских СМИ о скоплении российских войск на границе с Украиной. Недавно издания The Associated Press и The Washington Post, ссылаясь на данные организаций разведывательного сообщества США, сообщили о планах России напасть на Украину.

"Мы не приемлем такие заявления": в Кремле отреагировали на слова Турции о выборах в Крыму

"Мы не приемлем такие заявления": в Кремле отреагировали на слова Турции о выборах в Крыму
В МИД РФ пообещали сделать выводы после заявления Турции о выборах в Государственную Думу. С 17 по 19 сентября в России проходили выборы в Государственную Думу.

В окружении Зеленского предложили переименовать Украину: Мы работаем над этим

В окружении Зеленского предложили переименовать Украину: Мы работаем над этим
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с неожиданным заявлением. Алексей Арестович известен своими громкими и порой даже абсурдными высказываниями.

"Не видать Евросоюза": Захарова обратила внимание на нетипичную деталь на встрече Меркель и Зеленского

"Не видать Евросоюза": Захарова обратила внимание на нетипичную деталь на встрече Меркель и Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала встречу президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Переговоры глав двух стран состоялись в воскресенье, 22 августа, в Киеве.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения