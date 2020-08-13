Генерал ФСБ о поведении Лукашенко: Он совершает большую ошибку

Ситуация в Белоруссии находится за гранью здравого смысла, считает генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов. По его мнению, Александр Лукашенко совершает большую ошибку, оскорбляя протестующих и называя их "бездельниками" и "уголовниками".



Накануне в ходе совещания Лукашенко отреагировал на идущие с воскресенья акции протеста против его переизбрания. Митингующих глава государства окрестил "уголовниками" и "безработными" и потребовал от подчиненных их трудоустроить.



Лукашенко пытается представить протест как бунт маргиналов, сказал в комментарии для "Дни.ру" генерал запаса ФСБ, член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов. "Что в митингах участвуют неработающие люди, бездельники, алкоголики и всякая шпана. Лукашенко совершает большую ошибку, ведь люди, которые выходят на эти акции, – совершенно нормальные и вменяемые граждане, такие же, как и он", – отметил генерал запаса.

Силовые акции против протестующих находятся за гранью здравого смысла, силовики действуют вопреки приказам, инструкциям и логике, считает Михайлов. "Мы наблюдаем, что неуправляемость толпы и жестокость с одной стороны компенсируется неуправляемостью со стороны силовых органов. И те и другие находятся на пределе своих психических возможностей", – сказал эксперт.

Что касается Лукашенко, то он перешел Рубикон, и назад ему пути нет, уверен Михайлов. "Он не отступится, поскольку за ним посыпется вся пирамида, на которой он сидит. Если уйдет Лукашенко, то все правоохранители, которые принимали участие в избиении людей, должны сесть в тюрьму. Президент создал мощный монолит, но в нем появилось большое количество трещин", – отметил генерал ФСБ.

По его словам, ситуация в Белоруссии может развиваться по непредсказуемому сценарию. "Обе стороны утратили здравый смысл в своих действиях", – резюмировал Михайлов.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. В четверг к ним добавились забастовки на предприятиях. На работу не вышла и часть сотрудников одного из крупнейших заводов страны – МАЗ. В Минске автомобилисты перекрывают главные транспортные магистрали. Люди по всему городу собираются в живые цепи.