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Политика
Генерал ФСБ о поведении Лукашенко: Он совершает большую ошибку

Генерал ФСБ о поведении Лукашенко: Он совершает большую ошибку

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуация в Белоруссии находится за гранью здравого смысла, считает генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов. По его мнению, Александр Лукашенко совершает большую ошибку, оскорбляя протестующих и называя их "бездельниками" и "уголовниками".
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Накануне в ходе совещания Лукашенко отреагировал на идущие с воскресенья акции протеста против его переизбрания. Митингующих глава государства окрестил "уголовниками" и "безработными" и потребовал от подчиненных их трудоустроить.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко пытается представить протест как бунт маргиналов, сказал в комментарии для "Дни.ру" генерал запаса ФСБ, член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов. "Что в митингах участвуют неработающие люди, бездельники, алкоголики и всякая шпана. Лукашенко совершает большую ошибку, ведь люди, которые выходят на эти акции, – совершенно нормальные и вменяемые граждане, такие же, как и он", – отметил генерал запаса.

Силовые акции против протестующих находятся за гранью здравого смысла, силовики действуют вопреки приказам, инструкциям и логике, считает Михайлов. "Мы наблюдаем, что неуправляемость толпы и жестокость с одной стороны компенсируется неуправляемостью со стороны силовых органов. И те и другие находятся на пределе своих психических возможностей", – сказал эксперт.

Что касается Лукашенко, то он перешел Рубикон, и назад ему пути нет, уверен Михайлов. "Он не отступится, поскольку за ним посыпется вся пирамида, на которой он сидит. Если уйдет Лукашенко, то все правоохранители, которые принимали участие в избиении людей, должны сесть в тюрьму. Президент создал мощный монолит, но в нем появилось большое количество трещин", – отметил генерал ФСБ.

По его словам, ситуация в Белоруссии может развиваться по непредсказуемому сценарию. "Обе стороны утратили здравый смысл в своих действиях", – резюмировал Михайлов.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. В четверг к ним добавились забастовки на предприятиях. На работу не вышла и часть сотрудников одного из крупнейших заводов страны – МАЗ. В Минске автомобилисты перекрывают главные транспортные магистрали. Люди по всему городу собираются в живые цепи.

Автор: 13 августа 2020, 22:02 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
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Да,МАКРОН,котроый целый год не может справиться со своими желтыми жилетами начинает учить другихТо же самое делает сша,у которой больше полугода проходят разрушительныем акции протестов Бывшему генералу смешно не знать,что все акции подстроены соседями Центр управления вПольше,Литве,Они непосредственно долго готовили и обучали ,как проводить эти погромы,Устраивали целыве лагеря обучения Готовились тщательно,так же как к14 году наУкраине Это просто безобразие так расшатыать странуЛука все правильно делает Это быдло обученное надо жестко остсановитьЭрдоган жестко и быстро подавил мятежников
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