Психолог: Лукашенко представляет себя незаменимым властелином

Специалист назвал президента пугливым человеком. Александр Лукашенко боится потерять свой пост и политический вес, и поэтому старается всеми способами сохранить власть. Массовые беспорядки в Белоруссии мешают планам и установкам лидера, и он хочет в срочном порядке решить возникшие проблемы.
За длительный период правления у Лукашенко сформировался определенный взгляд на себя. По мнению Гарифуллина, глава Белоруссии представляет себя незаменимым властелином. Он постоянно пребывает в идеальном мире и не хочет знать, что происходит в стране на самом деле, сообщает издание "Газета.ру".
Сильное давление на политика оказывает международное сообщество. Александр Лукашенко, может, был бы и рад спрятаться в тихом месте после выборов, но ему не позволят. Известно, что уже ряд европейских государств выступил за введение санкций против Белоруссии. О жестких мерах также задумались власти США.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Сразу после оглашения предварительных итогов голосования во многих городах страны начались акции протеста. Граждане обвинили Александра Лукашенко в фальсификации результатов и потребовали передать власть оппозиционеру Светлане Тихановской.
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