Белорусская оппозиция объявила о подготовке суда над Лукашенко

Валерий Цепкало – бывший посол Белоруссии в США и создатель "Парка высоких технологий". Он собирался участвовать в выборах главы государства, но Центризбирком забраковал часть подписей в его поддержку и не допустил политика до голосования. После этого экс-дипломат был вынужден покинуть родину.
На фоне массовых протестов в Белоруссии против переизбрания Лукашенко Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения. Его цели политик пока формулирует расплывчато: борьба за демократический выбор белорусского народа и мобилизация людей для защиты конституционных свобод.
Но Цепкало пошел еще дальше. Теперь он намерен инициировать судебное преследование Лукашенко. Политик объявил о начале сбора материалов для искового заявления против главы государства.
Провести процесс над Лукашенко Цепкало намерен в Гаагском суде. Насчет этого достигнута договоренность с зарубежными юристами, сообщил политик.
Он призвал белорусских юристов подключиться к сбору материалов против главы государства. Цепкало просит предоставить доказательства нарушений Лукашенко уголовного кодекса и международных соглашений, которые подписывала Белоруссия.
Напомним, что в республике пятый день идут протесты против переизбрания Александра Лукашенко. Оппозиция не верит, что глава государства получил на выборах более 80%.
В четверг к протестующим присоединились коллективы ряда предприятий. Они объявили забастовку. Сообщается, что на работу отказалась выходить часть сотрудников Минского автозавода (МАЗ), "Гродно Азот", "Химволокно" и других. В забастовке участвуют группы медиков, журналисты государственных СМИ начали писать заявления на увольнение.
В Белоруссии около ста памятников Ленину. Вот где раздолье для декоммунизации! А потом можно и за индустрию браться, изжить к чёрту этот пережиток совка. И не надо говорить "мы умные, у нас так не будет". Будет, потому что от вас ничего не будет зависеть.— Голос Мордора (@spacelordrock) August 13, 2020
Популярные темы форума
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
Кем возомнил себя Лукашенко?
Я фигуристая, а он говорит полная
Многие люди хотят СССР назад.
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Кто должен быть президентом Белоруссии?
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Зачем нам летать в Танзанию?
Кто на кого похож