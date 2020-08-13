Белорусская оппозиция объявила о подготовке суда над Лукашенко

Белорусские власти пока не в состоянии подавить массовые протесты. Постепенно ситуация для Александра Лукашенко ухудшается. В Евросоюзе призвали провести новые выборы, а оппозиционный политик Валерий Цепкало объявил о сборе материалов для судебного процесса над главой государства.



Валерий Цепкало – бывший посол Белоруссии в США и создатель "Парка высоких технологий". Он собирался участвовать в выборах главы государства, но Центризбирком забраковал часть подписей в его поддержку и не допустил политика до голосования. После этого экс-дипломат был вынужден покинуть родину.

На фоне массовых протестов в Белоруссии против переизбрания Лукашенко Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения. Его цели политик пока формулирует расплывчато: борьба за демократический выбор белорусского народа и мобилизация людей для защиты конституционных свобод.

Но Цепкало пошел еще дальше. Теперь он намерен инициировать судебное преследование Лукашенко. Политик объявил о начале сбора материалов для искового заявления против главы государства.

Провести процесс над Лукашенко Цепкало намерен в Гаагском суде. Насчет этого достигнута договоренность с зарубежными юристами, сообщил политик.

Он призвал белорусских юристов подключиться к сбору материалов против главы государства. Цепкало просит предоставить доказательства нарушений Лукашенко уголовного кодекса и международных соглашений, которые подписывала Белоруссия.

Напомним, что в республике пятый день идут протесты против переизбрания Александра Лукашенко. Оппозиция не верит, что глава государства получил на выборах более 80%.

В четверг к протестующим присоединились коллективы ряда предприятий. Они объявили забастовку. Сообщается, что на работу отказалась выходить часть сотрудников Минского автозавода (МАЗ), "Гродно Азот", "Химволокно" и других. В забастовке участвуют группы медиков, журналисты государственных СМИ начали писать заявления на увольнение.