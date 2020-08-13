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В Белоруссии потеряли Лукашенко: куда пропал Батька

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый день в Белоруссии продолжаются акции протеста. Накануне к митингующим присоединились работники ряда предприятий, объявивших о забастовке. На этом фоне президент Александр Лукашенко стал значительно реже появляться на публике. В Сети распространяются слухи, что глава государства мог покинуть Минск.
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Впервые о такой возможности белорусские оппозиционные СМИ сообщили в воскресенье, в день президентских выборов. Тогда портал "Хартия 97" писал, что самолет белорусского лидера готов к вылету из Минска. Как бы то ни было, но глава государства остался в столице, а на следующий день давал интервью местным журналистам и комментировал итоги выборов.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Спустя несколько дней после голосования в Сети вновь появились слухи о том, что Александр Лукашенко мог покинуть столицу. Накануне оппозиционные телеграм-каналы сообщили, что президент Белоруссии на фоне массовых протестов направился в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Информация не подтвердилась.

Пищу для конспирологов дало и сообщение пресс-службы белорусского лидера в четверг, 13 августа. Внимательные пользователи заметили, что на фотографии с совещания Лукашенко отсутствует. Кроме того, блогеры обратили внимание, что по телевидению крутят заранее записанные ролики с его участием.

Подтверждений слухам нет. При этом накануне Лукашенко провел совещание по вопросам защиты конституционного строя, где в свойственной ему манере окрестил протестующих уголовниками и безработными. Кроме того, пресс-служба президента сообщает, что он намерен в ближайшее время принять участие в запуске Белорусской атомной электростанции.

Напомним, что 9 августа в республике прошли президентские выборы. Центризбирком объявил о победе Лукашенко с результатом в более чем 80% голосов. После этого по всей стране начались акции протеста.

В Евросоюзе результаты выборов не признают и называют их несвободными и недемократическими. Польша, Литва и Латвия предложили Александру Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Автор: 13 августа 2020, 13:29
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