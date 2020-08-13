МИД Чехии: У Евросоюза есть рычаги экономического давления на Лукашенко

Чешский министр отметил, что в последние годы белорусский президент Александр Лукашенко пытался поднять авторитет своего государства и активно развивал отношения с ЕС. Недавние события, в частности, нападения силовиков на мирных протестующих перечеркнули все старания лидера.
В эту пятницу руководители МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Белоруссии. Одной из главных тем станет использование рычагов экономического давления на Лукашенко. Петршичек допустил, что западные страны могут ввести санкции в отношении восточного партнера. Вероятно, ему откажут в финансировании некоторых проектов.
Глава ведомства также опроверг сообщения белорусских СМИ о причастности к массовым беспорядкам. По его словам, Чехия выступает против подавления митингов и жестокого обращения с демонстрантами. Кроме того, Петршичек осудил арест лидеров оппозиции и отсутствие независимых наблюдателей на избирательных участках.
В то же время западные государства поддерживают независимость Белоруссии, добавил министр. Евросоюз заинтересован в том, чтобы в стране развивались гражданское общество и независимая пресса. "Мы уважаем суверенитет Белоруссии, но в Европе нет места тому, что в последние недели происходит в этой стране", – цитирует главу чешского ведомства РИА Новости.
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