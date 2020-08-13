МИД Чехии: У Евросоюза есть рычаги экономического давления на Лукашенко

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что у Евросоюза есть рычаги давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, жесткие меры помогут стабилизировать ситуацию с протестами в стране.

прочитано 526 раз