Готовятся к худшему? На улицах Минска появились танки и бронемашины

Столкновения граждан и силовиков продолжаются по всей стране. СМИ сообщают о тысячах задержанных, а также о раненых и даже убитых протестующих. Участникам беспорядков власти Белоруссии угрожают большими тюремными сроками, но демонстрантов это, похоже, не пугает.
Вероятно, из-за этого Александр Лукашенко решился на крайние меры. Помимо полицейских грузовиков, автозаков и автобусов с ОМОНом на улицах Минска заметили военную технику. Очевидцы запечатлели на камеру, как по шоссе движутся танки, техника для прорыва баррикад и бронированные машины для перевозки людей, сообщает телеканал "Царьград".
По сообщениям местных СМИ, в центр города направились не менее двух колонн военной техники. Журналисты полагают, что они выдвинулись из микрорайона Уручье, где дислоцируются подразделения спецназа. Видео с перемещением машин растиражировали многие телеграм-каналы. Очевидцы, снимавшие ролики, в шутку предположили, что в столице Белоруссии "начинается парад".
Напомним, что акции протеста и массовые беспорядки в государстве начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По результатам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Демонстранты уверены, что итоги выборов были сфальсифицированы и намерены, среди прочего, – добиться нового, честного избирательного процесса.
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