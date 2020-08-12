Признание выборов в обмен на разрыв с Россией: Запад приготовил Лукашенко ловушку

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Евросоюз усиливает давление на Александра Лукашенко. Глава МИД Литвы Линас Линкявичус предложил президенту Белоруссии создать национальный совет по выходу из политического кризиса и начать диалог с оппозицией. Что стоит за этим предложением?
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План разрешения кризиса в Белоруссии подготовили в Польше, Латвии и Литве. Глава МИДа последней озвучил инициативу создания специального совета для диалога власти и общества.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

За этим предложением скрывается очередная попытка Запада оторвать Белоруссию от России. Об этом пишет телеграм-канал "Бульба престолов".

По словам анонимного автора, в национальный совет наверняка войдут белорусские националисты, которых взращивали на западные деньги и под присмотром главы республиканского МИДа Владимира Макея – главного сторонника сближения Минска с ЕС и США. Деятельность этой структуры будет заключаться в дальнейшей дерусификации Белоруссии и ее уходе на Запад с дальнейшей передачей власти националистам, отмечает "Бульба престолов".

Взамен США и ЕС признают выборы в Белоруссии и переизбрание президента, считает автор. "Лукашенко ведет респубику в новую Речь Посполитую против России", – резюмирует телеграм-канал.

Напомним, что в ЕС называют прошедшие выборы несвободными и недемократическими. Глава МИД Литвы Линас Линкявичус предложил властям Белоруссии провести новое голосование.

Согласно данным Центризбиркома, Александр Лукашенко получил на выборах 80,08% голосов. Его соперница Светлана Тихановская – около 10%. Она не признала итоги голосования и была вынуждена уехать в Литву. С воскресенья в Белоруссии идут массовые акции протеста против переизбрания главы государства.

Автор: 12 августа 2020, 21:49 Источник: Телеграм-канал "Бульба престолов"
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