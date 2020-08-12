Признание выборов в обмен на разрыв с Россией: Запад приготовил Лукашенко ловушку

План разрешения кризиса в Белоруссии подготовили в Польше, Латвии и Литве. Глава МИДа последней озвучил инициативу создания специального совета для диалога власти и общества.
За этим предложением скрывается очередная попытка Запада оторвать Белоруссию от России. Об этом пишет телеграм-канал "Бульба престолов".
По словам анонимного автора, в национальный совет наверняка войдут белорусские националисты, которых взращивали на западные деньги и под присмотром главы республиканского МИДа Владимира Макея – главного сторонника сближения Минска с ЕС и США. Деятельность этой структуры будет заключаться в дальнейшей дерусификации Белоруссии и ее уходе на Запад с дальнейшей передачей власти националистам, отмечает "Бульба престолов".
Взамен США и ЕС признают выборы в Белоруссии и переизбрание президента, считает автор. "Лукашенко ведет респубику в новую Речь Посполитую против России", – резюмирует телеграм-канал.
Напомним, что в ЕС называют прошедшие выборы несвободными и недемократическими. Глава МИД Литвы Линас Линкявичус предложил властям Белоруссии провести новое голосование.
Согласно данным Центризбиркома, Александр Лукашенко получил на выборах 80,08% голосов. Его соперница Светлана Тихановская – около 10%. Она не признала итоги голосования и была вынуждена уехать в Литву. С воскресенья в Белоруссии идут массовые акции протеста против переизбрания главы государства.
Лукашенко: "Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам"— Чай з варэннем (@belteanews) August 12, 2020
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