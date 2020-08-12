Возмущенный тиранией Лукашенко Спиваков вернул подарок белорусскому президенту

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Владимир Спиваков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым его наградил Александр Лукашенко из-за подавления протестов в Белоруссии. Он считает для себя оскорбительным носить его подарок на груди.
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Российский деятель искусства написал вновь избранному главе Белоруссии полное негодования и гнева обращение. Он напомнил, что получил награду в 2014 году "за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси".

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Однако, по словам Спивакова, теперь для Лукашенко эти понятия не близки. Дирижер отметил, что сейчас в республике "царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости", с которой власти подавляют волеизъявление граждан.

Музыкант заявил, что сегодня его сердце бьется в унисон с народом Белоруссии. Он возмущен тем, что режим Лукашенко не позволяет соотечественникам выходить на мирные протесты. В стране не соблюдаются элементарные права и свободы граждан.

Спиваков заявил, что вынужден отказаться от ордена. "Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением", – отметил музыкант. Он добавил, что "черная" сила Лукашенко – это его огромная слабость.

Напомним, подавление властью протестов в Белоруссии осудили в США и Евросоюзе. Силовики применяли к демонстрантам жестокость и грубую силу. В результате есть пострадавшие и погибшие. Также сообщалось о сбоях мобильной связи и отключении интернета. В республике множество задержанных.

Как писали "Дни.ру", тысячи людей уже три ночи подряд выходят на улицы и требуют перевыборов. Протесты в Белоруссии начались после того, как высший государственный пост вновь занял Александр Лукашенко. Многие белорусы считают выборы несправедливыми, а голоса – подсчитанными неверно.

Автор: 12 августа 2020, 19:03 Источник: "Новая газета" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Battler Valentina
Ответить
Battler Valentina
Я думала, что он умей
Я думала, что он умней, чем оказался
Battler Valentina
Ответить
Я думала, что он умей
Ляля
Ответить
Еще один ненормальный из богемы. Эти готовы прислуживать всем. Спиваков, сядьте и подумайте о вашем поступке. Не о награде, а о словах какими написано письмо, и о чём. Что спешите сохранить свой фургон?
Ольга Медведева (Туркина)
Ответить
Да, « герой»! Вот сейчас будут этим смаковать! Был на баррикадах? Видел как расправляются с протестующими? Так почему ж так однобоко смотрите? Видите то, что хотите видеть? А что , в 2014 году все были довольны правлением Лукашенко? Или ещё не время было показывать своё Я? Не ожидала
гость
Ответить
займитесь своим делом,господин музыкант,где вы увидели мирные протесты.
1

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