Возмущенный тиранией Лукашенко Спиваков вернул подарок белорусскому президенту

Музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым его наградил Александр Лукашенко из-за подавления протестов в Белоруссии. Он считает для себя оскорбительным носить его подарок на груди.



Российский деятель искусства написал вновь избранному главе Белоруссии полное негодования и гнева обращение. Он напомнил, что получил награду в 2014 году "за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси".

Однако, по словам Спивакова, теперь для Лукашенко эти понятия не близки. Дирижер отметил, что сейчас в республике "царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости", с которой власти подавляют волеизъявление граждан.

Музыкант заявил, что сегодня его сердце бьется в унисон с народом Белоруссии. Он возмущен тем, что режим Лукашенко не позволяет соотечественникам выходить на мирные протесты. В стране не соблюдаются элементарные права и свободы граждан.

Спиваков заявил, что вынужден отказаться от ордена. "Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением", – отметил музыкант. Он добавил, что "черная" сила Лукашенко – это его огромная слабость.

Напомним, подавление властью протестов в Белоруссии осудили в США и Евросоюзе. Силовики применяли к демонстрантам жестокость и грубую силу. В результате есть пострадавшие и погибшие. Также сообщалось о сбоях мобильной связи и отключении интернета. В республике множество задержанных.

Как писали "Дни.ру", тысячи людей уже три ночи подряд выходят на улицы и требуют перевыборов. Протесты в Белоруссии начались после того, как высший государственный пост вновь занял Александр Лукашенко. Многие белорусы считают выборы несправедливыми, а голоса – подсчитанными неверно.