Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Светлана Тихановская накануне призвала белорусов больше не протестовать (что было сделано, вероятно, под давлением властей), однако граждане вышли на улицы в ночь на 12 августа. В этот раз толпы наблюдались на окраинах Минска.
Правоохранителей и военных стало гораздо больше. На улицах столицы были автозаки, водометы, машины с колючей проволокой, а также тяжелая техника, способная уничтожать баррикады. ОМОН оцепил центр Минска, особенно те места, где ранее собирались протестующие – около станции метро "Пушкинская" и торгового центра "Рига".
Телеграм-каналы писали, что на крышах домов расположились снайперы, а врачей в больницах подготовили к наплыву пострадавших с огнестрельными ранениями. Также сообщалось о сбоях мобильной связи и отключении интернета.
Протестующих стало заметно меньше. Силовики также разгоняли их водометами, светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и слезоточивым газом. В районе станции метро "Пушкинская" испуганные смертью одного из митингующих люди призывали правоохранителей к миру и даже вставали перед ними на колени.
В микрорайонах Каменная Горка и Серебрянка много задержанных и пострадавших. Их точное количество пока не сообщается. Ранее в МВД Белоруссии подсчитали, что за два дня задержали порядка пяти тысяч человек.
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