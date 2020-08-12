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Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Фото: twitter.com/ilyapahomov
Третья ночь после выборов также стала беспокойной для Белоруссии. Жители страны продолжают устраивать акции протеста и требовать пересмотра результатов голосования.
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Светлана Тихановская накануне призвала белорусов больше не протестовать (что было сделано, вероятно, под давлением властей), однако граждане вышли на улицы в ночь на 12 августа. В этот раз толпы наблюдались на окраинах Минска.

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Правоохранителей и военных стало гораздо больше. На улицах столицы были автозаки, водометы, машины с колючей проволокой, а также тяжелая техника, способная уничтожать баррикады. ОМОН оцепил центр Минска, особенно те места, где ранее собирались протестующие – около станции метро "Пушкинская" и торгового центра "Рига".

Телеграм-каналы писали, что на крышах домов расположились снайперы, а врачей в больницах подготовили к наплыву пострадавших с огнестрельными ранениями. Также сообщалось о сбоях мобильной связи и отключении интернета.

Протестующих стало заметно меньше. Силовики также разгоняли их водометами, светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и слезоточивым газом. В районе станции метро "Пушкинская" испуганные смертью одного из митингующих люди призывали правоохранителей к миру и даже вставали перед ними на колени.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

В микрорайонах Каменная Горка и Серебрянка много задержанных и пострадавших. Их точное количество пока не сообщается. Ранее в МВД Белоруссии подсчитали, что за два дня задержали порядка пяти тысяч человек.

Автор: 12 августа 2020, 08:43 Источник: Meduza ✓ Надежный источник
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