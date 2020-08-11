Как прошла вторая ночь протестов и беспорядков после выборов в Белоруссии

Сбор протестующих был намечен на 19:00 10 августа. Беспорядки завершились только около 03:00. Милиция призывала митингующих разойтись, но градус народного недовольства итогами выборов был настолько высок, что народ практически не внимал требованиям силовиков.
С раннего вечера милиция оцепила центр белорусской столицы в районе стелы "Минск – город-герой". Счет демонстрантов шел на тысячи. Для разгона протестующих дополнительно привлекли военный спецназ.
На Кальварийской улице белорусы перекрыли движение транспорта. Спецназ применил против них шумовые гранаты и резиновые пули. Была ранена в ногу журналистка издания "Наша нива" Наталья Лубневская.
Другая крупная стычка с правоохранителями произошла около гостиницы "Юбилейная". Там были задержаны более десяти человек. "Горячие точки" зафиксированы на проспекте Победителей, около метро "Пушкинская", а также в районе торгового центра "Рига".
Появилась информация о нескольких раненых. Люди возводили баррикады и жгли покрышки, их разгоняли светошумовыми гранатами. На улице Притыцкого в Минске погиб один человек.
Несмотря на требования силовиков, народ не расходился. Люди забрасывали спецназ "коктейлями Молотова" и фейерверками. Автомобилисты блокировали движение на улицах, ведущих к центру, чтобы не пропустить туда военную технику.
Акции протеста в Белоруссии прошли и во многих других городах: Могилеве, Витебске, Гродно, Бобруйске, Лиде, Горках, Молодечно, Барановичах. Митингующих разогнал ОМОН.
Следственный комитет республики объявил о возбуждении 21 уголовного дела. Задержаны более 80 человек. В основном это люди в возрасте 20-25 лет. Вновь избранный президент Александр Лукашенко высказался о протестующих в Белоруссии, назвав их "обкуренными".
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