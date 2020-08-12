В Евросоюзе призвали Лукашенко провести новые выборы

Первыми Александра Лукашенко поздравили с переизбранием лидеры Китая и России. И если на восточном направлении у Батьки все не так плохо, то на западном ситуация становится угрожающей. В Евросоюзе не признают итоги выборов демократическими и призывают белорусского лидера провести новое голосование.

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