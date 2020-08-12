Режим дал трещину: ослабевшему Лукашенко придется договариваться с силовиками

Протесты в Белоруссии не утихают четвертый день. В Минске и других городах силовики жестоко разгоняют митингующих, но запаса прочности у правоохранительных органов все меньше. Это плохой сигнал для президента Александра Лукашенко, считает политолог Глеб Павловский.



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