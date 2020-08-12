Режим дал трещину: ослабевшему Лукашенко придется договариваться с силовиками

За несколько дней протестов по всей стране задержали более шести тысяч человек, в основном в Минске. У Лукашенко в наличии мощный силовой аппарат, но по большей части он сконцентрирован в столице, поэтому в провинции с разгоном демонстрантов возникли проблемы, отметил Павловский.
Волна протестов подтачивает решимость силовиков – теперь правоохранители будут думать, кого поддержать, считает политолог. Чтобы сохранить лояльность армии и милиции, Лукашенко придется договариваться с ними о поддержке. "Он теперь слабый президент", – констатировал аналитик.
Силовики увидели, что Лукашенко не поддерживает половина населения. Правоохранители становятся потенциально нелояльными белорусскому лидеру, сказал Павловский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Протесты в Белоруссии начались после объявления результатов голосования вечером 9 августа. Центризбирком опубликовал данные, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, тогда как его главная конкурентка Светлана Тихановская – 10%.
Евросоюз назвал выборы в Белоруссии несвободными и недемократическими. Там не исключили введения персональных санкций против чиновников. Польша потребовала созвать экстренный саммит по ситуации в республике.
Александр Лукашенко заявил, что протесты подогреваются из-за рубежа. По его словам, митинги координируются из Великобритании, Польши и Чехии. Отключение интернета в республике в последние несколько дней глава государства также объяснил происками внешних сил.
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