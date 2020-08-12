В Белоруссии отреагировали на угрозы ЕС ввести санкции: Не спешите с заявлениями

В МИД отметили, что всего через пару дней после выборов многие европейские чиновники сделали громкие политические заявления о руководстве Белоруссии. Отдельные выводы основаны на ложных данных и односторонней информации.
В частности, ведомство опровергло новость о гибели человека в ходе массовых беспорядков. И даже после того, как "всем стало очевидно", что это известие не соответствует действительности, европейские лидеры не изменили свою позицию.
Представители МИД уточнили, что готовы к конструктивному и обстоятельному разговору с западными партнерами. Они пообещали представить коллегам неопровержимые факты иностранного вмешательства в дела Белоруссии.
Ранее Евросоюз пригрозил властям страны введением санкций против лиц, причастных к насилию и незаконным арестам. Кроме того, белорусское руководство обвинили в фальсификации результатов выборов. Голосование назвали несправедливым.
Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, большинство граждан поддержали действующего президента Александра Лукашенко. За него отдали голос более 80% жителей государства.
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