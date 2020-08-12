Подавляющий протесты Лукашенко повторил главную ошибку Януковича

Эксперт считает, что предатели в окружении белорусского лидера спровоцировали конфликт с Россией, организовав задержание 33 сотрудников частной военной компании под Минском. Это произошло 29 августа, за десять дней до президентских выборов.
Интриги в ближайшем окружении Батьки плетет министр иностранных дел Владимир Макей, уверен Ростислав Ищенко. Эксперт назвал ошибкой белорусского лидера то, что он не провел чистку среди высокопоставленных чиновников. "Это ровно то, чего не сделал Янукович в свое время", – заявил политолог.
По его словам, Майдан организовал руководитель Администрации президента Сергей Левочкин вместе с мэром Киева Александром Поповым и руководством городской полиции. Виктор Янукович знал о делах своих подчиненных, но ничего не предпринимал, указал эксперт.
Сценарий повторяется в Белоруссии. Те, кто организовал провокацию с задержанием россиян, не лишились постов, напомнил Ищенко. Зато отношения с Москвой безнадежно испорчены, и Лукашенко уже не может в полной мере рассчитывать на поддержку восточного соседа, считает эксперт.
Министр иностранных дел Владимир Макей считается главным западником в окружении Александра Лукашенко. Политолог обратил внимание, что пост он занимает с 2012 года: за это время в Белоруссии сменилось несколько правительств, но глава МИД непотопляем. "Под его патронатом велась пропаганда евроинтеграции, это все его работа", – сказал Ищенко в эфире ютуб-канала "Соловьев".
Напомним, что в Белоруссии третий день продолжаются акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. На выборах 9 августа президент победил с результатом 80%. Оппозиция не признала итоги голосования. Главный конкурент главы государства Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву.
Масштабные акции протеста проходят в Минске и других городах. Недовольные собираются мобильными группами в разных районах, перекрывают дороги и строят баррикады. Силовики применяют против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующих поддерживают коллективы некоторых предприятий.
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