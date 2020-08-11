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Политика
Эксперт спрогнозировал реакцию Лукашенко на новые акции протеста

Эксперт спрогнозировал реакцию Лукашенко на новые акции протеста

Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Белорусский лидер Александр Лукашенко может применить против протестующих более агрессивные методы. Наименее вероятной представляется ситуация, когда президент пойдет на уступки оппозиции. Но последствия жестких разгонов демонстрантов могут быть непредсказуемые, пишет политический аналитик Михаил Брошин.
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Лукашенко пытается делать вид, что ничего сверхъестественного не происходит: утром следующего дня после выборов он посетил Белорусскую биотехнологическую корпорацию. Во вторник провел совещание по пищевой промышленности. Президент поначалу снисходительно отнесся к протестам, полагает Брошин.

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Но не исключено, что по мере нарастания оппозиционной активности белорусский лидер предпримет против протестующих более жесткие методы давления. Состояние Лукашенко политический обозреватель назвал "диким раздражением". Пока от более агрессивных действий в отношении протестующих Батьку сдерживает возможная реакция Запада, считает он.

Уступки оппозиции Брошин назвал менее реалистичным сценарием. Он напомнил, что даже на заре своего президентства Лукашенко был не склонен к компромиссам, а после 26 лет правления тем более.

Однако для белорусского лидера есть опасность перегнуть палку. По словам обозревателя, разгон оппозиции в 2010 году привел к более активным протестам в 2020-м. "Нужно ли продолжать наступать на те же грабли?" – задается вопросом Брошин.

Пока Лукашенко не стремится предпринимать более жестких действий, считает обозреватель. Президент рассчитывает, что протесты сойдут на нет, написал Брошин в статье на белорусском портале "Солидарность".

По результатам президентских выборов 9 августа Александра Лукашенко был объявлен победителем. Центризбирком заявил, что глава государства набрал более 80% голосов.

В республике продолжаются акции протеста. За последние дни задержано более пяти тысяч демонстрантов, один человек погиб. Главный противник Александра Лукашенко – Светлана Тихановская – утром 11 августа покинула Белоруссию.

Автор: 11 августа 2020, 19:06 Источник: "Солидарность" ✓ Надежный источник
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