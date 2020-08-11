Белорусские СМИ сообщили о задержании россиян на протестах в стране

Белорусское госагентство БелТА обнародовало видеозапись, которая была сделана во время допроса задержанных на протестах. Некоторые из них признались, что являются гражданами России.
Молодые люди рассказали, что приехали в Белоруссию "в туристических целях". Один из задержанных даже сообщил название санатория, в котором отдыхал последние дни. Возможно, правоохранители "повязали" россиян вместе с протестующими случайно, ведь на опубликованных ранее кадрах с протестов видно, как силовики скручивали руки всем без разбора.
Тем временем сбежавшая в Литву Светлана Тихановская призывает несогласных с результатами выборов белорусов соблюдать законы. Оппозиционер попросила граждан больше не выходить на улицу и не устраивать акции протеста. Приближенные к кандидату в президенты люди уверены, что на нее оказали давление.
Напомним, Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав 80,23% голосов. Светлану Тихановскую поддержали лишь 9,90% избирателей. Явка составила 84,23%, что очень порадовало президента страны.
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