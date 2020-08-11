Белорусские СМИ сообщили о задержании россиян на протестах в стране

Во время ночных протестов в Белоруссии было задержано множество людей. Среди несогласной с результатами выборов толпы оказались россияне.

Белорусское госагентство БелТА обнародовало видеозапись, которая была сделана во время допроса задержанных на протестах. Некоторые из них признались, что являются гражданами России.

Молодые люди рассказали, что приехали в Белоруссию "в туристических целях". Один из задержанных даже сообщил название санатория, в котором отдыхал последние дни. Возможно, правоохранители "повязали" россиян вместе с протестующими случайно, ведь на опубликованных ранее кадрах с протестов видно, как силовики скручивали руки всем без разбора.

Тем временем сбежавшая в Литву Светлана Тихановская призывает несогласных с результатами выборов белорусов соблюдать законы. Оппозиционер попросила граждан больше не выходить на улицу и не устраивать акции протеста. Приближенные к кандидату в президенты люди уверены, что на нее оказали давление.

Напомним, Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав 80,23% голосов. Светлану Тихановскую поддержали лишь 9,90% избирателей. Явка составила 84,23%, что очень порадовало президента страны.