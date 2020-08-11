Лукашенко пригрозили убийством и призвали отдать власть

В Белоруссии третий день продолжаются акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Бывший советник президента России Андрей Илларионов, ныне проживающий в США, призвал белорусского лидера отдать власть по-хорошему – в противном случае Батьку ожидает судьба бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи.



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