Белорусы встают на колени перед ОМОНом: народ усмиряют гранатами и дубинками

В стране после выборов президента кипят нешуточные страсти. Люди, недовольные победой Александра Лукашенко, выходит на улицы и активно выражают свою позицию.
Телеграм-канал NEXTA Live сообщает, что в городе Борисове люди становятся на колени перед ОМОНом. В Минске, на Пушкинской автомобилисты вышли из машин и заблокировали дорогу. Очевидцы с места событий сообщают, что там очень много транспорта.
Также есть информация, что в районе автовокзала "Восточный" три автобуса с ОМОНом остановили колонну и начали атаковать людей и закидывать их шумовыми гранатами. Протесты в Белоруссии набирают обороты.
На проспект Дзержинского подъехал ОМОН. Протестующие встали в сцепку, силовики выбежали и начали бить их дубинками. Одного человека задержали.
Напомним, протесты в Белоруссии начались из-за результатов выборов. Победил Александр Лукашенко, однако некоторые граждане подозревают, что голоса могли быть подсчитаны неверно.
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