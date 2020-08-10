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Эксперт о ситуации в Белоруссии: Хороших новостей для Лукашенко нет

Эксперт о ситуации в Белоруссии: Хороших новостей для Лукашенко нет

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко завоевал для себя шестой президентский срок, но поводов для радости у него нет, считает политолог Андрей Поротников. Ради собственной безопасности главе государства нужно незамедлительно приступить к реформе политической системы, заявил аналитик.
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Эксперт считает, что после выборов белорусское общество будет радикализироваться, а многие требования будут приобретать политический окрас. Например, вместо призывов построить станцию по обеззараживанию воды будут звучать требования отставки министра ЖКХ, по вине которого этого не удалось сделать.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Альтернативные кандидаты имеют все возможности стимулировать и поддерживать протестные настроения, отметил эксперт. Как Лукашенко будет на это реагировать – пока не понятно.

Нерешенность экономических проблем также будет оказывать давление на белорусское общество. Поротников предрек усугубление экономического кризиса в Белоруссии. По его мнению, власти будут все больше зависеть от иностранной финансовой помощи.

Даже если бы в Белоруссии сменился режим, экономический кризис никуда бы не делся, подчеркнул Поротников. С этой точки зрения даже хорошо, что потерпевшим поражение альтернативным кандидатам не придется разгребать эти авгиевы конюшни, отметил эксперт.

Более того, в ближайшее время белорусскому президенту придется решать вопрос о повышении пенсионного возраста. Популярности в глазах населения ему это точно не добавит. "Так что хороших новостей для Лукашенко нет вообще", – сказал Поротников в комментарии порталу "Солидарность".

Он считает, что власти нужно начать реформу политической системы и через пару лет передать бразды правления страной новому руководству. Но Поротников сомневается, что Лукашенко решится на такой шаг.

По последним данным белорусского Центризбиркома, нынешний президент победил на выборах с результатом 80,8%. Светлана Тихановская набрала 10,09%. Озвученные ЦИК данные она считает недействительными. Политик подала официальную жалобу.

В ночь с 9 на 10 августа в Минске и других городах Белоруссии состоялись масштабные акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Произошли столкновения митингующих с правоохранительными органами. Силовики применяли светошумовые гранаты и водометы для разгона протестующих.

Автор: 10 августа 2020, 16:59 Источник: "Солидарность" ✓ Надежный источник
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