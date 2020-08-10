Белорусским властям выдвинули требование: Такие отношения нужно прекращать

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Музыкант и общественный деятель Юлия Чичерина боится, что Белоруссия превратится в государство-террориста. По ее мнению, республика может повторить печальную судьбу Украины.

Продолжение: "Будет президент-инвалид": победившему Лукашенко предрекли участь хромой утки
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Во время массовых протестов правоохранители задержали российского журналиста, создателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Он освещал события в Минске. Юлия Чичерина отметила, что журналист не в первый раз оказывается "в эпицентре геополитических передряг".

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Пегов попадал под танковые обстрелы, своими глазами наблюдал за событиями в Славянске. Поэтому, по мнению Чичериной, и в этот раз журналист выкрутится. Однако она все равно обратилась к властям Белоруссии и потребовала отпустить Семена, ведь, возможно, ему требуется медицинская помощь.

Общественный деятель также считает, что республика провалится в ту же бездну, что и Украина, если такие события будут неоднократно повторяться.

"Белоруссии практику таких отношений нужно прекращать", – сказала Чичерина.

Напомним, после окончания голосования 9 августа на улицы Минска и других городов республики вышли тысячи людей. Они требовали, чтобы Александр Лукашенко покинул пост президента. Протестующих разгоняли силовики, не обошлось без пострадавших и погибших.

Согласно предварительным данным, Лукашенко одержал победу. Он набрал 80% голосов. Светлана Тихановская оказалась на втором месте с 10%.

Автор: 10 августа 2020, 14:40 Источник: Telegram-канал "RT на русском"
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