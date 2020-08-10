Проигравшая Лукашенко Тихановская не намерена признавать поражения

Главная соперница Александра Лукашенко хочет обжаловать результаты выборов на главный государственный пост. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Белоруссии на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская – 10,09%.
При этом в штабе оппонентки заявили, что не признают результаты Центризбиркома. Представители Светланы Тихановской объяснили, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Как писали "Дни.ру", Светлана Тихановская требует мирной передачи власти от Александра Лукашенко. Кандидат в президенты не исключает, что скоро произойдут новые протесты. По мнению оппозиционера, действующий глава государства окончательно оторвался от народа и не слышит людей.
Напомним, Светлана Тихановская поддержала пострадавших во время протестов белорусов. Она заявила, что любой желающий может обратится в ее штабы за моральной или материальной помощью.
В свою очередь Александр Лукашенко уже высказался после ночных столкновений митингующих с силовиками. Он заявил, что народ всегда является приоритетом.
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