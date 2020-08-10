Жириновский назвал Лукашенко "дармоедом" и предрек его бегство из Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался об итогах президентских выборов в Белоруссии и разгоне акций протеста в ночь с 9 на 10 августа. Он предрек Александру Лукашенко скорое бегство из республики.



прочитано 2228 раз