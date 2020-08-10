Лукашенко похвалил действия силовиков во время массовых беспорядков: На улицах были озверевшие люди

Днем 10 августа Александр Лукашенко встретился с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым и обсудил с ним результаты выборов. Президент рассказал, что ситуация в стране после оглашения итогов голосования была напряженной, на улицы вышли "озверевшие люди".
Политик похвалил четкую и слаженную работу силовиков в подавлении протестов. Лукашенко назвал действия правоохранителей мягкими. Им пришлось применить резиновые пули только один раз, когда митингующие намеревались взять штурмом РУВД в Минске, сообщает агентство БелТа.
Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись в минувшее воскресенье. По последним данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08%. Его главную соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,09% граждан. Против всех проголосовали 4,50% жителей страны.
Вечером 9 августа во многих белорусских городах прошли акции протеста. Многие жители страны усомнились в правдивости итогов выборов и потребовали отставки Александра Лукашенко. В результате столкновения с силовиками пострадали более 50 граждан. Также известно о задержании трех тысяч человек.
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