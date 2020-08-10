"Будет президент-инвалид": победившему Лукашенко предрекли участь хромой утки

Победа Александра Лукашенко на президентских выборах оказалась пирровой, считают в экспертном сообществе. Политолог Аббас Галлямов не исключил, что силовики, на которых опирается глава государства, не устоят перед протестом десятков тысяч людей. В таком случае президент будет на положении хромой утки до конца срока.



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