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"Будет президент-инвалид": победившему Лукашенко предрекли участь хромой утки

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Победа Александра Лукашенко на президентских выборах оказалась пирровой, считают в экспертном сообществе. Политолог Аббас Галлямов не исключил, что силовики, на которых опирается глава государства, не устоят перед протестом десятков тысяч людей. В таком случае президент будет на положении хромой утки до конца срока.
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Озвученные в воскресенье вечером Центризбиркомом Белоруссии результаты выборов шокировали оппозицию. По данным независимых экзит-полов, Светлана Тихановская одерживала безоговорочную победу с 60-70% голосов. Официальные итоги оказались прямо противоположными: Александр Лукашенко победил оппонентов с колоссальным перевесом.

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Политолог Аббас Галлямов не исключил, что белорусские власти провернули нехитрую манипуляцию: цифры в поддержку Тихановской записали в актив Лукашенко и наоборот. Теперь все зависит от силовиков, полагает эксперт: если армия и правоохранительные органы не дрогнут, то президент справится с протестами.

Но он допускает вариант, что силовики дадут слабину. В таком случае Лукашенко останется хромой уткой до конца срока, уверен эксперт. "Будет президент-инвалид", – цитирует Галлямова Forbes.

Для Кремля хаос в соседней республике и устранение Лукашенко с президентского поста невыгодно, заявил политолог. Успешная смена режима в Белоруссии может спровоцировать протесты в России, считает Галлямов.

Утром 10 августа Центризбирком Белоруссии объявил о победе Александра Лукашенко с результатом в 80,23%. Светлана Тихановская заручилась поддержкой менее 10% избирателей. Но она считает себя победителем. По ее словам, президент должен признать поражение.

Выборы в Белоруссии "прошли как праздник", заявил Лукашенко и отметил рекордную явку на голосовании. Силы из-за рубежа пытались вмешаться в ситуацию, добавил глава государства.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Для многих белорусов прошедшая ночь была вовсе не праздничной. После объявления первых официальных итогов выборов десятки тысяч людей по всей стране вышли на акции протеста. Для их подавления силовики использовали светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Задержаны более трех тысяч человек, в том числе тысяча в Минске.

Первыми Александра Лукашенко поздравили с победой лидер КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. В правительстве Польши отказались признавать итоги голосования и призвали созвать экстренный саммит лидеров стран Евросоюза.

Автор: 10 августа 2020, 14:45 Источник: "Форбс" ✓ Надежный источник
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Разорванные тела, слезоточивый газ, гранаты: как прошла ночь после выборов в Белоруссии

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