Политолог: В Белоруссии отрепетировали свержение Лукашенко

Минувшей ночью в Минске и других городах Белоруссии состоялись акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Произошли столкновения митингующих с милицией и ОМОНом. И хотя действующий президент снова на коне, радоваться ему рано, уверен политолог Владимир Трухан. События в республике в ночь с 9 на 10 августа эксперт назвал репетицией свержения главы государства.



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