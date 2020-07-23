Лукашенко потребовал выгнать иностранных журналистов из Белоруссии: Сплошные оскорбления!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил иностранных журналистов в необъективном, по его мнению, освещению ситуации в стране в канун выборов. Глава государства потребовал от подчиненных разобраться с корреспондентами неугодных СМИ.



Иностранные журналисты активно освещают протесты в республике против режима Лукашенко. Белорусские силовики применяют новую тактику: если раньше задерживали активных митингующих, то теперь правоохранители уделяют больше внимания корреспондентам, особенно тем, кто ведет стримы.



От активности журналистов Лукашенко не в восторге. Он резко раскритиковал работу корреспондентов Би-Би-Си, "Свободной Европы" и других СМИ. По словам президента, они занимаются призывами к массовым беспорядкам.

Глава государства обратился к Министерству иностранных дел и собственной пресс-службе и потребовал выдворять иностранных журналистов, которые, по мнению Лукашенко, "тенденциозно" освещают ситуацию в стране. Лукашенко пожаловался на поток оскорблений в свой адрес от корреспондентов.

Высылка журналистов иностранных СМИ практикуется в Белоруссии регулярно. Так, в мае этого года из страны выдворили съемочную группу Первого канала. Журналисты необъективно освещали ситуацию с эпидемией коронавируса в республике, заявили власти.

«Пещерная политика в государстве! Средства массовой информации просто насилуются! Журналисты боятся» (А.Г.Лукашенко) pic.twitter.com/VAbuMrs5wL — Дмитрий Навоша (@navosha) June 30, 2020

Напомним, что 9 августа пройдут президентские выборы в Белоруссии. Многие недовольны снятием с голосования двух популярных альтернативных кандидатов – банкира Виктора Бабарико и бывшего дипломата Валерия Цепкало.

Конкуренцию Александру Лукашенко на выборах составят четыре кандидата. Среди них – активист Светлана Тихановская. О ее поддержке заявили избирательные штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. После победы на выборах она собирается провести повторное голосование через полгода.