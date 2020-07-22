Мишустин поставил Лукашенко условие по ценам на газ

Белоруссия продолжает требовать от России скидки на энергоносители. Но красивые слова о братстве на Москву больше не действуют. Премьер-министр Михаил Мишустин озвучил условие снижения цен на газ для Минска.



Об отношениях с Белоруссией зашла речь на отчете премьера о работе правительства в Госдуме. Мишустин заявил, что видит большой потенциал в договоре об образовании Союзного государства и отметил, что проведена большая работа по интеграции.

Москва и Минск согласовали ряд пунктов по дальнейшему сближению, но камнем преткновения для белорусской стороны остается цена на энергоносители. Президент Александр Лукашенко считает ее слишком высокой и требует от России цен на газ как для Смоленской области.

Но делать Минску такой подарок за просто так Москва не намерена. По словам Мишустина, Россия готова обсуждать цены на энергоносители, если Белоруссия согласится подпасить единый налоговый кодекс – это один из ключевых пунктов дальнейшей интеграции.

Схожую позицию озвучивал бывший премьер Дмитрий Медведев. Он говорил, что на снижение цен Белоруссия может рассчитывать только после подписания документов об интеграции. Президент республики Александр Лукашенко в конце прошлого года отказался это делать.

По всей видимости, белорусское руководство будет и дальше уклоняться от подписания дорожных карт по интеграции. Ранее близкий к администрации Александра Лукашенко политолог Петр Петровский не исключил выхода республики из Евразийского экономического союза.

Напомним, что в минувшую пятницу Михаил Мишустин провел переговоры с Александром Лукашенко в Минске. Разговор шел о смягчении экономических противоречий между Москвой и Минском.

Комментируя переговоры, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов отмечал, что разногласия могут быть улажены в ближайшее время. Для России важно сохранить хорошие отношения с Белоруссией. Из этого журналист сделал вывод: Мишустин приезжал к Лукашенко мириться.