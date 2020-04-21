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Политика

Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер Александр Лукашенко даже во время эпидемии коронавируса не упускает возможности покритиковать Россию. На днях Батька выступил с очередной порцией обвинений в адрес соседней страны. В Москве заявления Лукашенко быстро опровергли.
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Последние месяцы белорусский лидер находится в состоянии велотекущей экономической войны с Россией. В начале года стороны не могли договориться о поставках энергоносителей. Лукашенко упрекал Москву за слишком высокие, по его мнению, цены на нефть и газ.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На сей раз белорусский лидер обвинил Россию в том, что та ограничила поставки гречихи в страну. То ли Лукашенко намеренно попытался драматизировать ситуацию, то ли его ввели в заблуждение советники и министры, но никаких ограничений Москва не вводила. Об этом поспешили заявить в Минсельхозе России, сообщает "Царьград".

Отношения между Минском и Москвой дали трещину в прошлом году на фоне трудностей в интеграции, но забыть о разногласиях Лукашенко, по всей видимости, не готов даже во времена коронавирусной пандемии. Складывается впечатление, что критиковать соседей белорусский лидер готов по любому поводу.

Москва оказывает помощь Минску в борьбе с COVID-19, но вместо благодарности Лукашенко бросился критиковать российские тесты на коронавирус. По его мнению, они уступают белорусским и китайским аналогам.

При этом сам глава государства всегда отзывался о коронавирусной эпидемии пренебрежительно и называл ее "психозом". В республике продолжают работать магазины, рестораны и торговые центры, футбольные и хоккейные матчи проходят при полных стадионах.

Между тем количество заболевших коронавирусом в Белоруссии превысило шесть тысяч человек. Несмотря на пугающие темпы распространения эпидемии в 9-миллионной республике, Лукашенко поручил возобновить занятия в школах и вузах с 22 апреля.

Автор: 21 апреля 2020, 21:41
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