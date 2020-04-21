Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи

Белорусский лидер Александр Лукашенко даже во время эпидемии коронавируса не упускает возможности покритиковать Россию. На днях Батька выступил с очередной порцией обвинений в адрес соседней страны. В Москве заявления Лукашенко быстро опровергли.



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