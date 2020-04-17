Лукашенко решился на отчаянный поступок из-за эпидемии коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии стремительно ухудшается, но у руководства республики во главе с Александром Лукашенко свой, оригинальный взгляд на проблему. Власти решились на шаг, который может иметь непредсказуемые последствия. В ближайшее время республику может ждать новый всплеск заболеваемости COVID-19.



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