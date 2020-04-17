Лукашенко решился на отчаянный поступок из-за эпидемии коронавируса

До последнего момента Лукашенко не принимал мер по борьбе с COVID-19, однако после недавнего визита миссии ВОЗ власти начали вводить ограничения. Пострадал и учебный процесс: занятия в школах и вузах респупублики были отменены.
Прошло немного времени, и в Минске решили заканчивать неожиданно свалившиеся на головы школьников и студентов каникулы. Несмотря на то, что число зараженных коронавирусом в стране стремительно растет, Лукашенко решил возобновить занятия с 20 апреля.
По словам министра образования Белоруссии Игоря Карпенко, переносить окончание учебного года не планируется. В городах планируют прийти в школу 40% учащихся, на селе этот процент выше, уточнил глава ведомства.
Возобновить учебный процесс Лукашенко призвал "медленно и спокойно". Если позволяет эпидемиологическая ситуация, то дети могут заниматься, заявил глава государства.
На 17 апреля коронавирусом в Белоруссии заразились 4779 человек. За сутки в республике было выявлено более 500 новых случаев. Белоруссия – единственная страна Европы, которая не стала отменять футбольный и хоккейный чемпионаты со зрителями, а также продолжает готовиться к празднованию дня Победы в мае.
В начале апреля из-за тревожной ситуации с коронавирусом в Белоруссию прибыли представители ВОЗ. После посещения больниц в нескольких регионах эксперты организации призвали республику готовиться к худшему сценарию с COVID-19.
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