"Давайте говорить откровенно": Лукашенко сделал заявление о выборах

Подходит к концу пятый президентский срок белорусского лидера. Однако это не значит, что грядет отставка Александра Лукашенко. Политик, судя по его словам, полон планов на будущее. "Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит", – цитирует Александра Лукашенко ТАСС.
Некоторые эксперты отмечали, что рейтинг президента Белоруссии рискует обвалиться, если страна сильно пострадает из-за коронавируса. Якобы власти увлечены спасением дышащей на ладан экономики, а не граждан.
Однако если этот план докажет свою эффективность, ситуация будет на руку Александру Лукашенко. "Кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев", – заметил он. Именно тогда, добавил президент Белоруссии, гражданам предстоит определить, кто будет руководить страной.
Александр Лукашенко обозначил ориентировочную дату сразу двух событий. Во-первых, выборов президента Белоруссии, во-вторых, дату стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Время покажет, был ли верным прогноз белорусского лидера.
Кроме того, Александр Лукашенко пообещал, что в этот раз выборы в Белоруссии пройдут "абсолютно честно и порядочно". Давить на граждан для того, чтобы они голосовали за определенного кандидата, никто не будет. Власти намерены честно говорить людям, как развивается страна.
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