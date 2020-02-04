"Все мосты уже сжег": Лукашенко крупно подставил США и самого себя

Американская политика в Старом Свете строится по принципу до поры до времени скрытого, но неотвратимого давления на ту или иную страну. В частности, на территории бывшего СССР Вашингтон последовательно выстраивает такую схему взаимодействия между странами, чтобы максимально осложнить их сотрудничество.
"США никогда не скрывали, что их главная цель – не допустить никаких форм интеграции на постсоветском пространстве, и что они готовы поддержать любые действия любых правителей, независимо от отношения к этим правителям, лишь бы они были направлены от России, а не к России", – цитирует издание "Политнавигатор" заместителя директора Института стран СНГ Игоря Шишкина.
С этой точки зрения стоит рассматривать и визит американского госсекретаря Майка Помпео в Белоруссию. Однако невоздержанный на язык Александр Лукашенко сорвал план дипломатии США по постепенному и тихому отторжению Минска из сферы влияния Москвы.
Более того, белорусский лидер начал посылать сигналы еще заранее, когда сказал, что Великая Отечественная война не была войной белорусского народа. "Я полагаю, что тем заявлением он все мосты уже сжег", – уверен Игорь Шишкин. "Если Россия ничего не будет делать, то она, конечно, потеряет Белоруссию", – добавил он.
Таким образом, Александр Лукашенко, сам того не желая, послал Москве мощный сигнал, словно призывая ее к активным действиям. И это противоречит как его стремлениям, так и политике США.
"Если Россия, наконец, начнет бороться за свои интересы на постсоветском пространстве, чего она почти не делала в последние десятилетия, то я надеюсь, почти уверен, что господину Помпео и прочим проводникам американских жизненных интересов придется очень и очень туго. Но для этого Россия должна начать действовать", – подчеркнул Игорь Шишкин.
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