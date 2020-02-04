"Все мосты уже сжег": Лукашенко крупно подставил США и самого себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко довел ситуацию до той черты, за которой терпеть его скандальные выходки и заявления становится уже невозможно. Своими провокациями, направленными против России, он крупно подставил не только Белоруссию, но и США.

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