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Политика

Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилюдно разнес своих подчиненных. Кадры распространились по Сети.
прочитано 713 раз

Глава Белоруссии посетил завод по производству газетной бумаги в Шкловском районе. В ходе визита Александр Лукашенко поднял проблему переговоров с Россией по поставкам газа и нефти.

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"Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее, он это знает. А мы дрожим, боимся свою страну защитить", – набросился на подчиненных президент.

Лидер призвал перестать "смотреть по сторонам" и "быть пушистыми и белыми". "У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ. Мы должны их защитить, чего бы нам не стоило", – приводит слова Александра Лукашенко CTV.

Напомним, в конце прошлого года Россия и Белоруссия не смогли решить вопрос об условиях поставки нефти. Россия приостановила снабжение, а Белоруссия, в свою очередь, на время прекратила экспорт нефтепродуктов.

Александр Лукашенко сообщил, страна пока не будет отказываться от российской нефти, однако уже ищет альтеративные маршруты. "Хотим посмотреть, что получится на самом деле, какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти", – отметил президент.

Автор: 25 января 2020, 10:37

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