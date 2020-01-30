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Политика

Минск в шоке: Путин нанес мощный удар несговорчивому Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анонсированные Владимиром Путиным изменения в российской Конституции и последовавшая отставка правительства Дмитрия Медведева не сулят белорусскому руководству ничего хорошего. Президенту Александру Лукашенко нужно готовиться к худшему. 
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Значение Белоруссии для России снижается. В частности, Минск как транзитер углеводородов на Запад теперь не настолько важен для Москвы, отмечает портал "Наше мнение". Там напомнили, что Россия спокойно отреагировала на ремонт нефтепровода "Дружба".

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Эксперты спрогнозировали череду торговых войн между Москвой и Минском. При этом Лукашенко будет сложнее апеллировать к международному праву и суду Всемирной торговой организации, поскольку в новой редакции Конституции России будет закреплен примат отечественного законодательства над иностранными нормами.

Белорусским властям, привыкшим решать вопросы через личные контакты с российскими чиновниками, придется искать новые способы коммуникации: определять внешнюю политику будет не президент, а Госсовет, отметили эксперты. Сложнее Лукашенко станет и налаживать контакты с российскими губернаторами.

Портал делает вывод: Минску будет все сложнее решать проблемные вопросы из-за изменения структуры власти в Москве. В итоге Александру Лукашенко, если он останется у власти, придется децентрализировать власть по примеру Владимира Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, полагают эксперты.

Напомним, что новый год начался с очередного кризиса в российско-белорусских отношениях. Москва перестала поставлять нефть в республику. Лукашенко начал искать альтернативные источники углеводородов. Черное золото нашли в Норвегии: на днях первая партия прибыла в Белоруссию через литовский порт Клайпеда.

Автор: 30 января 2020, 14:28

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