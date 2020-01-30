Минск в шоке: Путин нанес мощный удар несговорчивому Лукашенко

Значение Белоруссии для России снижается. В частности, Минск
как транзитер углеводородов на Запад теперь не настолько важен для Москвы,
отмечает портал "Наше мнение". Там напомнили, что Россия
спокойно отреагировала на ремонт нефтепровода "Дружба".
Эксперты спрогнозировали череду торговых войн между Москвой и Минском. При этом Лукашенко будет сложнее апеллировать к международному праву и суду Всемирной торговой организации, поскольку в новой редакции Конституции России будет закреплен примат отечественного законодательства над иностранными нормами.
Белорусским властям, привыкшим решать вопросы через личные контакты с российскими чиновниками, придется искать новые способы коммуникации: определять внешнюю политику будет не президент, а Госсовет, отметили эксперты. Сложнее Лукашенко станет и налаживать контакты с российскими губернаторами.
Портал делает вывод: Минску будет все сложнее решать проблемные вопросы из-за изменения структуры власти в Москве. В итоге Александру Лукашенко, если он останется у власти, придется децентрализировать власть по примеру Владимира Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, полагают эксперты.
Напомним, что новый год начался с очередного кризиса в российско-белорусских отношениях. Москва перестала поставлять нефть в республику. Лукашенко начал искать альтернативные источники углеводородов. Черное золото нашли в Норвегии: на днях первая партия прибыла в Белоруссию через литовский порт Клайпеда.
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