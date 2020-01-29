Грозит России "сахарным концом": обиженного Лукашенко поймали на горячем

На грустные мысли о возможном противостоянии Минска и Москвы в нетрадиционной плоскости экспертов навели странные события в Белоруссии. Неожиданно выяснилось, что в стране со своих рабочих мест пропали директора всех сахарных заводов, а вдобавок к ним – руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, который отвечает за поставки сладкого ресурса в Россию.
Как полагают местные журналисты, часть директоров заводов удалось арестовать, другие скрываются от правосудия, передает "Политнавигатор". Как намекают работники СМИ, происходящие чистки могут быть напрямую связаны с Россией.
Дескать, производство сахара в Белоруссии оказалось убыточным, несмотря на государственную поддержку в виде низких цен на энергоресурсы и кредиты на закупку сахарной свеклы. При этом на внутреннем рынке цены на сахар установлены относительно высокие, тогда как в Россию этот продукт поставляется дешевле в два раза.
Действия Александра Лукашенко, полагают некоторые эксперты, могут привести к тому, что российский рынок останется без сахара из Белоруссии. Возможно, он надеется, что "сахарный конец" и вызванные им потрясения на рынке могут заставить Москву смягчить свой подход на белорусском направлении.
Таким образом, Александра Лукашенко буквально поймали на горячем. Если верить выкладкам аналитиков и теориям пользователей Сети, он устроил передел во всей отрасли у себя в стране ради того, чтобы припугнуть Россию возможным дефицитом.
Отметим, предыдущая "сахарная война" между Россией и Белоруссией произошла в 2005-2007 годах и совпала с противостоянием в газовой сфере. Тогда Минск пытался убедить Москву поставлять голубое топливо по внутренним ценам. Сейчас противоречия между странами возникли в нефтяной сфере. Решимость Александра Лукашенко отказаться от российского черного золота из-за его дороговизны для белорусской стороны так велика, что он закупает нефть в Норвегии по цене на 130 долларов выше.
Популярные темы форума
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
Коронавирус в Китае
Сумасшедшие мамаши