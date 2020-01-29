Грозит России "сахарным концом": обиженного Лукашенко поймали на горячем

Судя по всему, Александр Лукашенко продолжает свои политические интриги, при помощи которых надеется остаться у власти в Белоруссии, получить экономическую помощь от России и вновь ничего не дать взамен. Для этих целей Батька примерился ударить по своим западным соседям "сахарным концом".

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