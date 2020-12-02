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Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко

Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
России придется распрощаться с идеей Союзного государства с Белоруссией, уверен политолог Андрей Суздальцев. Время для интеграции бенадежно упущено, считает эксперт.
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Суздальцев заявил, что интеграция России и Белоруссии была возможна до 2000 года. Спустя 20 лет на этой идее можно ставить крест, считает политолог.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Он напомнил, что Союзное государство создавалось во многом под Александра Лукашенко. Белорусский лидер руководствовался корыстными политическими интересами и хотел возглавить новое объединение, пояснил аналитик.

По мнению эксперта, планы Батьки нарушил приход в Кремль Владимира Путина. Спустя 20 лет договариваться об интеграции России и Белоруссии бессмысленно, убежден политолог. "Мы слишком долго упрашивали Лукашенко и вкладывали в него ресурсы", – пояснил Суздальцев.

Он раскритиковал политику Кремля на белорусском направлении. Россия вкладывала ресурсы в соседнюю республику и позволила Лукашенко вести себя безнаказанно, сказал эксперт в интервью порталу "Украина.ру".

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Договор об интеграции Россия и Белоруссия заключили в 1999 году. Документ предусматривает создание единого экономического, гуманитарного, правового и военного пространства.

Александр Лукашенко в недавнем интервью российским СМИ назвал договор 1999 года устаревшим. Белорусский лидер призвал искать новые варианты интеграции.

В экспертном сообществе предлагают обратить внимание на опыт Евросоюза. Политолог Юрий Баранчик считает, что России и Белоруссии нужно объединяться в конфедерацию. При таком формате стороны сохраняют большую часть полномочий, но должны проводить единую экономическую, финансовую и внешнюю политику.

Автор: 2 декабря 2020, 12:32 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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