Конфедерация по типу Евросоюза: назван подходящий для России и Белоруссии формат интеграции

По мнению эксперта, в мире есть несколько форматов интеграции. Он напомнил о примерах Российской империи, СССР, Евросоюза. Последний наиболее предпочтителен для интеграции России и Белоруссии, считает политолог.
Москва и Минск могут создать так называемую мягкую конфедерацию, в которой обе стороны сохранят большую часть полномочий, отметил Баранчик. В то же время вопросы макроэкономики, валюты и финансов, бюджета и внешней политики передаются в ведение союзных органов, уточнил политолог.
Такой вариант интеграции России и Белоруссии был прописан в Союзном договоре 1999 года, напомнил эксперт. Не реализован он был из-за личных амбиций Александра Лукашенко, который воспримает республику как свое вечное владение, считает Баранчик.
Политолог убежден: Кремлю не стоит доверять Лукашенко. За 20 лет интеграция России и Белоруссии так и не продвинулась, поэтому надеяться на Батьку смысла нет, констатировал эксперт.
По его мнению, Кремлю нужно усилить политическое и экономическое давление на белорусское руководство. Россия должна выделять соседней республике финансовую помощь только за конкретные шаги: регистрация пророссийских партий, развитие русского языка, прекращение заигрываний с националистами, перечислил Баранчик.
"Все остальные разговоры Лукашенко воспринимает как элемент слабости и будет действовать по-своему", – приводит мнение эксперта "Украина.ру".
Ранее белорусский лидер назвал Союзный договор 1999 года устаревшим. За два десятка лет выросли новые поколения. Нужно искать новые пути интеграции России и Белоруссии, убежден Лукашенко.
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