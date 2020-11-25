Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку

К лету следующего года политический кризис в Белоруссии достигнет кульминации, поэтому президенту Александру Лукашенко придется выбирать: начать реальную интеграцию с Россией или уйти в отставку. С оценкой ситуации выступил политолог Юрий Баранчик.



прочитано 2903 раза