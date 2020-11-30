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Политика
Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко

Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Многие эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко готовит план транзита власти. Теперь стало известно, по какому сценарию это может произойти.

Продолжение: Венедиктов о планах Лукашенко: Возглавит Белоруссию в качестве премьер-министра
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Тем, кто хоть немного интересуется политической жизнью Белоруссии, уже давно очевидно, что Александр Лукашенко не оставит власть по собственной воле. При этом Батька не готов по-прежнему быть первым лицом страны, поскольку сам осознает, что потерял последние остатки легитимности после августовских выборов.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Кандидат исторических наук Евгений Анищенко поделился своей версией того, как может проходить транзит власти Александра Лукашенко. Эксперт назвал лицемерием слова Батьки о том, что смена политической элиты при нынешней конституции приведет к беде. Анищенко напомнил, что текущая версия главного закона страны на протяжении 26 лет была опорой стабильности для последнего диктатора Европы.

По словам политолога, Лукашенко не станет отдавать президентский пост незнакомому лицу. На данный момент для Батьки нет достойных претендентов – он единственный и неповторимый.

Анищенко подчеркнул, что для начала новому президенту Александр Григорьевич намерен прописать ничтожные полномочия. Если вспомнить, сам Лукашенко в 1996 году принял с конституцию с практически безграничными полномочиями, чтобы якобы спасти страну от краха.

Политолог добавил, что сейчас мы имеем шанс лицезреть классический сценарий сохранения самодержавия. Об отказе от власти или ее передачи новому человеку речи не идет, резюмировал эксперт.

30 ноября 2020, 08:18 Источник: Издание "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
ЭТО ТЫ ЛОХ, А РОССИЯ ИМПЕРИЯ.
Гость
Ответить
Если Лохушка Россия даст денег в очередной раз этому убийце и лукашисту он диктатор будет ещё править некоторое время!
1

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