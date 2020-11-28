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Политика
Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу

Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Лукашенко продолжит проводить политику многовекторности после "привета" из Москвы. К такому заключению пришли приближенные к Кремлю эксперты.
прочитано 6045 раз

Александр Лукашенко всегда славился своей изворотливостью. События, произошедшие после президентских выборов в августе 2020 года, кардинально изменили ситуацию на непродолжительный срок.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Александр Григорьевич стал использовать условный Запад в качестве врага Белоруссии, чтобы сплотить свой электорат. При этом Батька вел активные переговоры с российской стороной, называя Владимира Путина старшим братом.

В настоящее время последний диктатор Европы обрел больше уверенности в своих силах и готов вернуться к проверенной политике многовекторности. Авторы телеграм-канала "Незыгарь", который многие связывают с Кремлем, выразили мнение о том, что Лукашенко своими действиями "троллит" Москву.

В качестве примера они назвали поездку белорусского президента в "красную зону" ковидного госпиталя. Эксперты считают, что это своего рода ответ на привет от Владимира Владимировича, который передал Сергей Лавров.

Таким образом, политологи сделали вывод, что Лукашенко демонстрирует свой политический вес, с которым он не планирует расставаться. Теперь Батька повернется к Западу и снова начнет сотрудничать с европейскими партнерами, резюмировали авторы "Незыгаря".

Автор: 28 ноября 2020, 16:53 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

гость
Ответить
Лабуда про разновекторную политику. Поворачивается он то задом, то передом. Только кроме России с ним никто не разговаривает и разговаривать не будет. С фашистами на Западе и в Америке не общаются.
гость
Ответить
Гость
Нашла шобла горячую тему, кому не лень упражняются в своих прогнозах и словоблудии!
Измерь температуру. Ты бредишь.
Гость
Ответить
Нашла шобла горячую тему, кому не лень упражняются в своих прогнозах и словоблудии!
Гость
Ответить
Ну тогда его жизнь будет не долгой и конец очень печальный! Собаке собачья с....ь
1

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