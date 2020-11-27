Что мешает Лукашенко признать российский Крым

Признание Белоруссией российского Крыма нанесет удар по бизнесу фигур из окружения Александра Лукашенко и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Такое мнение высказал политолог Юрий Баранчик.



Петр Порошенко после победы Владимира Зеленского смог сохранить большую часть бизнеса. Во времена своего президентства бывший украинский лидер активно вел дела с Александром Лукашенко, напомнил политолог.



По мнению Баранчика, люди из окружения Лукашенко и Порошенко продолжают поддерживать тесные бизнес-контакты. Поэтому официальный Минск не признает Крым – это нанесет удар по интересам белорусских и украинских элит, объяснил эксперт.

Стремление Лукашенко сохранить интересы на Украине и не ссориться с Россией делает его неприемлемым партнером для Кремля, считает Баранчик. "Официальный Минск давно наплевал на все приличия и правила, и будет удерживать власть посиневшими пальцами", – приводит мнение политолога портал "Политнавигатор".

В разгар политического кризиса в Белоруссии власти полуострова предложили Минску возобновить авиационное и железнодорожное сообщение. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что в Симферополе неоднократно поднимали этот вопрос. Он пожаловался на отсутствие сообщения с Белоруссией президенту Владимиру Путину.

На инициативу властей Крыма в Минске не ответили. Политолог Богдан Безпалько выразил уверенность, что Александр Лукашенко не признает российский статус полуострова даже после кредита от Москвы в 1,5 миллиарда долларов.

В свою очередь бывший сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми считает, что у белорусского лидера после начала протестов нет возможности для маневров между Западом и Россией. Рано или поздно официальный Минск признает новый статус Крыма, убежден он.