Лукашенко заподозрили в намерении присоединить Белоруссию к России

Кремль намерен сделать Белоруссию частью России, и Лукашенко об этом знает, сказал Шушкевич. Батька, по его мнению, готов ради этого на все.
В благодарность за интеграцию Москва продолжит помогать Лукашенко. "Сделает его наместником западной области России", – предположил Шушкевич.
Но верить словам белорусского лидера нельзя, заявил политик в эфире радиостанции НСН. По его мнению, Лукашенко будет пытаться усыпить бдительность Кремля и рассказывать о своих теплых чувствах к восточному соседу.
На днях Минск посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он провел переговоры с Александром Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что хочет иметь с Москвой "не просто добрососедские отношения". Он выразл готовность совместно противостоять американской политике.
"Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, а близкие, братские отношения с РФ" - Лукашенко на встрече с Лавровым pic.twitter.com/n2rpgDaWSX— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) November 26, 2020
Напомним, что Союзный договор от 1999 года предполагает создание общего политического, экономического, военного и гуманитарного пространства России и Белоруссии. О полном слиянии двух стран речи не идет.
Александр Лукашенко считает Союзный договор устаревшим. За 20 лет в России и Белоруссии выросли новые поколения, поэтому следует поискать другие форматы интеграции, считает глава государства.
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