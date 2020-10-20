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Чтобы лишнего не сказали: cтало известно о запрете поздравлять сына Лукашенко с днем рождения

Чтобы лишнего не сказали: cтало известно о запрете поздравлять сына Лукашенко с днем рождения

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ни для кого не секрет, что в белорусских СМИ действует тотальная цензура. Экс-радиоведущий рассказал об одном из прецедентов ограничения свободы слова.
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Основные белорусские СМИ полностью подконтрольны власти. Если говорить о политике, то на федеральных каналах вряд ли можно найти что-то кроме хвалебных репортажей об Александре Лукашенко.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Сейчас пресса активно занимается дискредитированием людей, которые вышли на акции против действующей власти. Немногочисленные независимые журналисты вынуждены работать за пределами Белоруссии.

Экс-ведущий Степан Манкевич в свежем выпуске ютуб-шоу “Годна” поведал об одном из случаев тотальной цензуры на радио. По словам Манкевича, на волне "Радиус FM" существует поздравительная рубрика. 31 августа текущего года всем работникам радиостанции поступило распоряжение не включать ее в эфир. Дело в том, что в этот день празднует день рождения сын Лукашенко Коля.

Манкевич добавил, что на такой шаг руководство было вынуждено пойти из-за боязни того, что кто-то из слушателей наговорит лишнего. Позже директор радиостанции Елена Трещинская всплывшую информацию опровергла. Она заявила, что на "Радиус FM" данная рубрика отсутствует.

Напомним, что Коля Лукашенко за последний год стал интернет-мемом. Многие пользователи Сети выражали симпатию парню, закрывая глаза на тот факт, что он является наследником последнего диктатора Европы. Некоторые сошлись во мнении, что дети не отвечают за грехи отцов, поэтому Колю Лукашенко нужно не критиковать, а жалеть.

Автор: 20 октября 2020, 02:14 Источник: Еврорадио ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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скоро от лукавого будут открещиваться все его псы и прикорытники. таков финал самозванца и убийцы.
1

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