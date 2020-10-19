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Эксперт предрек новые провокации белорусской оппозиции: Власти будут вынуждены применить оружие

Эксперт предрек новые провокации белорусской оппозиции: Власти будут вынуждены применить оружие

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Мирные демонстрации в Белоруссии грозят превратиться в жесткие столкновения оппозиционеров с силовиками. Чтобы успокоить протестующих, милиционерам придется применить боевое оружие, заявил глава Института политических исследований Сергей Марков.
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18 октября в столице республики состоялось очередное шествие против режима Александра Лукашенко. В одном из районов Минска агрессивно настроенная толпа начала забрасывать камнями транспорт силовиков. В результате последние были вынуждены сделать в воздух несколько выстрелов резиновыми пулями.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог Сергей Марков заявил, что белорусскую оппозицию науськивают польские спецслужбы. В ближайшее время силовикам следует ждать новых провокаций со стороны демонстрантов. В частности, в ОМОН начнут кидать бутылки с зажигательными смесями.

На такое уже нельзя будет ответить резиновыми пулями, продолжил глава Института политических исследований. Власти будут вынуждены применить реальное боевое оружие против граждан. "Это обязательно произойдет", – приводит слова Сергея Маркова РИА ФАН.

Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались после 9 августа. Многие жители страны усомнились в подлинности результатов выборов президента. По данным Центризбиркома, за Александра Лукашенко якобы проголосовали более половины граждан – 80%.

Европейский союз отказался признать итоги выборов. Западные лидеры призвали Александра Лукашенко покинуть пост. Президент в свою очередь обвинил Польшу, Литву и Украину в разжигании ситуации в республике. Он пообещал разобраться с провокаторами.

Автор: 19 октября 2020, 14:30 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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