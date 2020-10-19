Как изменится Белоруссия после конституционной реформы Лукашенко

В разгар протестов против переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок президент Белоруссии анонсировал конституционную реформу. Глава государства намерен передать часть полномочий парламенту, регионам и муниципалитетам. Политолог Павел Усов рассказал, как может измениться политическая система республики.



После конституционной реформы белорусский парламент возьмет на себя новые функции: назначение министров и главы правительства, полагает Усов. Те же полномочия получило российское Федеральное собрание после голосования о поправках к основному закону, напомнил эксперт.



Изменения могут коснуться и избирательной системы Белоруссии. Действующая мажоританая система уступит место смешанной – граждане будут выбирать парламент по партийным спискам и мажоританым округам, отметил политолог.

Александр Лукашенко, вероятно, досидит очередной президентский срок, считает эксперт. Конституционная реформа может определить механизм транзита власти, не исключает аналитик.

Однако Усов призвал не ждать кардинальных изменений в политической системе Белоруссии. Пока Лукашенко у власти, настоящие реформы невозможны, убежден политолог. Грядущую реформу он назвал способом манипуляции обществом.

По мнению эксперта, Россия преследует свои цели в конституционной реформе в Белоруссии. Кремль заинтересован в сохранении стабильности в республике и хочет создать себе образ арбитра в разрешении политического кризиса, сказал Усов в интервью порталу UDF.by.

Конституционную реформу Александр Лукашенко обсуждал в ходе визита в минский следственный изолятор КГБ. Он встретился с арестованными оппозиционерами, в том числе бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико.

Оппозиция словам Лукашенко не верит. Заявлениями о конституционной реформе он хочет сбить градус протеста, уверены оппоненты белорусского лидера.

В экспертной среде полагают, что Кремль настаивает на досрочных президентских выборах после изменения основного закона. На месте Александра Лукашенко Москва предпочла бы видеть Виктора Бабарико, считают аналитики.