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Что хочет получить Путин от конституционной реформы в Белоруссии

Что хочет получить Путин от конституционной реформы в Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото:President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Белоруссия готовится к анонсированной Александром Лукашенко конституционной реформе. Как она будет проходить и к чему приведет – никто не знает. Зато четко обозначился интерес России. Кремль намерен получить геополитические выгоды от белорусских реформ, считает военный эксперт Александр Алесин.
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В Москве заинтересованы, чтобы в обновленной Конституции республики был прописан пункт о союзе и культурной общности с Россией, полагает Алесин. При этом он не уверен, что Кремль желает радикальных перемен в Белоруссии.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Но режим Лукашенко Москву не устраивает, констатировал эксперт. Российское руководство желает, чтобы по итогам конституционной реформы в Белоруссии была более презентабельная власть – союзниками диктатора в Кремле быть не хотят, рассуждает Алесин.

По его мнению, обновленную белорусскую Конституцию Москва желает видеть похожей на российскую. "Чтобы существовала хотя бы видимость наличия сдержек и противовесов, разделения властей, участия в управлении государством элит", – пояснил эксперт.

Лукашенко нужен Кремлю для того, чтобы спокойно осуществить транзит власти и передать бразды правления новой элите, допускает Алесин. Преемник Батьки должен покончить с многовекторностью и полностью ориентироваться на Россию, и у Москвы много рычагов, чтобы достичь желаемого, приводит мнение эксперта портал UDF.by.

Александр Лукашенко анонсировал конституционную реформу в разгар массовых протестов. Президент встречался с работниками бастующих коллективов. Оппозиция не верит словам главы государства и уверена, что разговорами о реформах он хочет сбить протестную волну.

Фото:Гавриил Григоров/ТАСС

Россия советует не откладывать реформы в долгий ящик. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Александра Лукашенко начать общенациональный диалог для выхода из политического кризиса.

Протесты в Белоруссии начались после переизбрания Александра Лукашенко на шестой президентский срок. Оппозиция устраивает акции каждое воскресенье. Евросоюз ввел персональные санкции против белорусских чиновников. Глава государства в список не попал.

Автор: 19 октября 2020, 21:26 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
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